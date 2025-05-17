США должны уйти с Ближнего Востока, считает лидер Ирана
19:00 17.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты должны перестать вмешиваться в политическую и экономическую жизнь стран Ближнего Востока. Такое мнение выразил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
«Президент США [Дональд Трамп] предлагает арабским странам модель, при которой, по его же словам, они не смогут прожить и десяти дней без поддержки Вашингтона. Он ведь так и сказал: „Если не будет США, эти страны не продержатся и десяти дней, Америка держит их на плаву“, — прокомментировал Хаменеи заявления Трампа в ходе визитов в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Слова лидера Ирана приводит его пресс-служба.
«И сейчас, в своих сделках, в поведении, в предложениях он навязывает им ту же модель, стремясь сделать так, чтобы они не могли существовать без США. Но очевидно, что эта модель обречена на провал. По воле народов [Ближневосточного] региона Америка должна уйти — и непременно уйдет», — добавил он.
По мнению Хаменеи, «очагом провокаций, войн и раздоров в этом регионе остается сионистский режим (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС) — злокачественная, смертельно опасная опухоль, которая обязательно должна быть устранена».
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