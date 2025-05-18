В Польше проходят президентские выборы
09:00 18.05.2025 Источник: Интерфакс
Президентские выборы пройдут в воскресенье в Польше, в них смогут принять участие около 29 млн граждан страны.
В бюллетень внесены имена 12 кандидатов, при этом нынешний президент страны Анджей Дуда участия в выборах не примет: по польской конституции глава государства не имеет права избираться более двух сроков подряд.
Наблюдатели и эксперты отмечают, что выбрать президента в первом туре скорее всего не удастся, а во второй тур могут выйти градоначальник Варшавы Рафал Тшасковский, которому могут противостоять представитель оппозиционной партии "Право и справедливость", глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, председатель сейма (нижней палаты парламента) Шимон Холовня или депутат сейма от Конфедерации свободы и независимости (коалиции ультраправых политических партий) Славомир Менцен.
Согласно результатам опросов общественного мнения, проведенным компанией IBRiS по заказу Польского радио лидером первого тура станет Тшасковский. Его наиболее вероятным конкурентом называют Навроцкого.
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