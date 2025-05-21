РФ и США заинтересованы в мире на Украине, ЕС хочет продолжения конфликта - Косачев

11:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Результаты контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа наводят на мысль о том, что сейчас формируются две переговорные группы: одна — российско-американская, сосредоточенная на достижении мира на Украине, вторая — украинско-европейская, заинтересованная в продолжении конфликта. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в своем телеграм-канале.



«По результатам разговора Путина и Трампа есть ощущение, что окончательно (но не бесповоротно) сложились две консультационно-переговорные группы: российско-американская и украинско-европейская. В первой обсуждают перспективы достижения мира, во второй — возможности продолжения войны», — написал он.



Косачев подчеркнул, что европейские силы стремятся перетянуть Трампа на сторону своей группы, в которой Россия рассматривается как объект давления.





