Президент Румынии, считает неуместным отправлять войска на Украину

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент Румынии Никушор Дан считает неуместным отправлять войска страны на Украину в рамках миротворческой миссии.



«Во-первых, что касается того, чтобы иметь большую оперативную поддержку на территории Румынии, — да. Что касается того, чтобы быть частью армий, гарантирующих мир на Украине, — нет. Я думаю, это было бы неуместно из-за уже существующей напряженности в отношениях между Румынией и Россией», — заявил он в интервью европейскому изданию Politico.



Дан также раскритиковал подход президента США Дональда Трампа к урегулированию украинского конфликта и его согласие идти на компромиссы с российским лидером Владимиром Путиным. По его мнению, все, что «касается Украины, должно решаться и согласовываться с украинцами». Избранный президент также не считает, что мир на Украине возможен в ближайшем времени.





