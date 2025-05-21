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Президент Румынии, считает неуместным отправлять войска на Украину

10:20 21.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент Румынии Никушор Дан считает неуместным отправлять войска страны на Украину в рамках миротворческой миссии.

«Во-первых, что касается того, чтобы иметь большую оперативную поддержку на территории Румынии, — да. Что касается того, чтобы быть частью армий, гарантирующих мир на Украине, — нет. Я думаю, это было бы неуместно из-за уже существующей напряженности в отношениях между Румынией и Россией», — заявил он в интервью европейскому изданию Politico.

Дан также раскритиковал подход президента США Дональда Трампа к урегулированию украинского конфликта и его согласие идти на компромиссы с российским лидером Владимиром Путиным. По его мнению, все, что «касается Украины, должно решаться и согласовываться с украинцами». Избранный президент также не считает, что мир на Украине возможен в ближайшем времени.


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