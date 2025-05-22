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Во время летнего отпуска каждый пятый россиянин планирует работать - опрос

09:20 22.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый пятый житель России во время своего летнего отпуска планирует работать, а каждый седьмой — посвятить время обучению. Об этом свидетельствуют результаты опроса Русской школы управления (РШУ), которые имеются в распоряжении ТАСС.

В исследовании приняли участие 1 088 сотрудников компаний из разных отраслей бизнеса, опрос проводился во всех федеральных округах РФ.

«Хотя лето традиционно считается временем отдыха, 21% россиян планируют работать, даже находясь в отпуске. Еще 7% собираются взять подработку. Кроме того, 15% респондентов заявили, что посвятят свободное время обучению — пройдут курсы, посетят мастер-классы или примут участие в вебинарах», — следует из данных опроса.


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