Во время летнего отпуска каждый пятый россиянин планирует работать - опрос

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый пятый житель России во время своего летнего отпуска планирует работать, а каждый седьмой — посвятить время обучению. Об этом свидетельствуют результаты опроса Русской школы управления (РШУ), которые имеются в распоряжении ТАСС.



В исследовании приняли участие 1 088 сотрудников компаний из разных отраслей бизнеса, опрос проводился во всех федеральных округах РФ.



«Хотя лето традиционно считается временем отдыха, 21% россиян планируют работать, даже находясь в отпуске. Еще 7% собираются взять подработку. Кроме того, 15% респондентов заявили, что посвятят свободное время обучению — пройдут курсы, посетят мастер-классы или примут участие в вебинарах», — следует из данных опроса.





