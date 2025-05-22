В России необходимо усилить поддержку детского кино - Бурляев

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действовавшая при СССР система производства детского и юношеского кино в 1990-е годы была утеряна, и чтобы эта сфера активно развивалась сейчас, ей нужно больше государственной поддержки, считает президент XXXIV международного кинофорума «Золотой Витязь», первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений, народный артист России Николай Бурляев.



«Дай бог, чтобы они [современные российские власти] занимались детским кино, которое было уничтожено — <…> у нас нет сейчас детского кино. Энтузиасты есть, а вот пробиться им к бюджету ох как трудно. Люди с именами, которые занимаются детским кино, не могут добиться поддержки», — сказал Бурляев на круглом столе в ходе кинофорума.





