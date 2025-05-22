До конца 2030 года будет продлена нулевая ставка НДС для гостиничного бизнеса

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса в России продлят до конца 2030 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с правительством.

«Предлагается продлить до конца 2030 года право на применение на нулевой ставке налога на добавленную стоимость для гостиниц и других объектов размещения путешественников. Их владельцы смогут оптимизировать стоимость своего продукта и направить ресурсы на дальнейшее совершенствование услуг и строительство новых мощностей», — сказал глава кабмина.