15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советский композитор Евгений Дога умер на 89-м году жизни. Об этом сообщила депутат парламента Молдавии Наталья Довидович на своей странице в соцсети.

«Светлая память, Маэстро!» — написала она.

Эту информацию подтвердили местные телеканалы. Народный артист СССР и Молдавской ССР Евгений Дога является автором многочисленных музыкальных произведений в различных жанрах и стилях, многие из которых получили всемирную известность.