РФ добилась серьезного прогресса по беспилотникам в последние годы — Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские инженеры и конструкторы добились значительного прогресса в отрасли беспилотников за последние годы. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«За последние годы наши инженеры и конструкторы добились заметного прогресса, — отметил президент. — Отечественные прототипы и серийные образцы беспилотников были недавно представлены на выставке в Москве — с ними в том числе знакомились и зарубежные лидеры, посетившие Россию в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне».