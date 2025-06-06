РФ добилась серьезного прогресса по беспилотникам в последние годы — Путин
17:00 06.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские инженеры и конструкторы добились значительного прогресса в отрасли беспилотников за последние годы. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«За последние годы наши инженеры и конструкторы добились заметного прогресса, — отметил президент. — Отечественные прототипы и серийные образцы беспилотников были недавно представлены на выставке в Москве — с ними в том числе знакомились и зарубежные лидеры, посетившие Россию в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне».
НОВОСТИ
- 17:12 06.06.2025
- Люди с небольшими доходами сильнее всего страдают от высокой инфляции — Набиуллина
- 16:32 06.06.2025
- Доля покупок жилья за собственные средства в РФ растет — Набиуллина
- 16:12 06.06.2025
- Солдаты ВСУ стараются попасть в плен из-за успехов российской армии — харьковская ВГА
- 16:00 06.06.2025
- Более 90% населения РФ находятся в зоне покрытия связью 4G — Григоренко
- 15:32 06.06.2025
- Портал «Госуслуги» насчитывает более 1,6 тыс. услуг — Григоренко
- 15:12 06.06.2025
- Песков указал, что ночной удар РФ по военным целям на Украине — это ответ Киеву
- 15:00 06.06.2025
- В Кремле негативно оценили слова Мерца, что США освободили Германию от нацизма
- 14:32 06.06.2025
- Кремль не согласен со словами Трампа о конфликте на Украине как о детской драке
- 14:12 06.06.2025
- Все, что делают военные РФ на СВО, — это ответ киевскому режиму, заявил Песков
- 14:00 06.06.2025
- Банк России понизил ключевую ставку до 20%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать