Мирный договор с Украиной мог быть подписан 28 февраля 2022 года — Мединский
18:00 09.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мирный договор мог бы быть подписан 28 февраля 2022 года, если бы этого хотела Украина и сама за себя принимала решения. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью RT.
«Если бы Украина хотела, если бы она была готова, если бы она сама принимала за себя решения, то мы могли подписать мирный договор 28 февраля 2022 года на первой встрече», — сказал Мединский.
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