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Если Киев и НАТО попытаются отвоевать регионы РФ, разразится ядерная война — Мединский

20:00 09.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ядерная война может стать итогом остановки украинского конфликта без заключения настоящего мира, так как Киев и НАТО попробуют отвоевать новые территории РФ. Об этом заявил в интервью RT глава российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Если остановить конфликт по линии фронта и не договориться о мире настоящем, просто заключить какое-то перемирие, то это будет — знаете, такой был спорный регион между Арменией и Азербайджаном, Карабах, — то этот регион превратится в огромный Карабах, — сказал Мединский. — Спустя какое-то время Украина вместе с НАТО, с союзниками вступит в НАТО, попробует его отвоевать, и это будет конец планеты, это будет ядерная война».

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