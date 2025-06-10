Задержан сотрудник аэропорта Сухума, работавший на военную разведку Украины

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ совместно со Службой государственной безопасности Республики Абхазия задержали работника инженерной службы международного аэропорта Сухума, сотрудничавшего с военной разведкой Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ во взаимодействии со Службой государственной безопасности Республики Абхазия пресечена противоправная деятельность гражданина России 1980 г. р., осуществлявшаяся по заданию украинской спецслужбы. Установлено, что злоумышленник поддерживал отношения конфиденциального сотрудничества с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по указанию которого предоставлял украинской стороне сведения о характере выполняемых им работ в международном аэропорту Сухум, где он числился специалистом инженерно-технической службы», — отметили в ЦОС.

Он планировал передать противнику план-схему аэропорта и прилегающей к нему закрытой парковки, используемой для приема официальных международных делегаций, которая могла быть использована для совершения теракта. Задержанный дал признательные показания.