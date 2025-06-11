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Помощь Украине и отказ от российских энергоресурсов убили экономику ЕС — Орбан

17:00 11.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оказание финансовой помощи Украине и отказ от российских энергоресурсов привели к глубокому кризису экономики Евросоюза. С такой оценкой выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«[Помощь Украине] составляет огромные суммы, в то же время <…> были введены санкции против российских энергоресурсов. Это убило европейскую экономику. Инфляция стремительно растет. Цены на энергию резко повышаются. <…> Мы сами загнали себя в угол», — сказал он в интервью американскому журналисту Бену Шапиро. Сложившаяся ситуация стала «экономической катастрофой для Европы», подчеркнул Орбан.

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