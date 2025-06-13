Угроза ядерного конфликта реальна, но этого никому не надо — Медведев
17:00 13.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что угроза ядерного конфликта реальна, однако этого никому не надо.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
«Меня часто упрекают, что я нагнетаю ядерную истерию. Получите! Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!» — написал Медведев в своем телеграм-канале.
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