Угроза ядерного конфликта реальна, но этого никому не надо — Медведев

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что угроза ядерного конфликта реальна, однако этого никому не надо.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.

«Меня часто упрекают, что я нагнетаю ядерную истерию. Получите! Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!» — написал Медведев в своем телеграм-канале.