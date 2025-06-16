0
0
136
НОВОСТИ

ЦАХАЛ объявил об уничтожении ракетной установки и группы военных в Иране

09:05 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о том, что в ходе ответа на последний иранский удар по территории страны была уничтожена пусковая ракетная установка, находившаяся недалеко от Тегерана. Об этом говорится в пресс-релизе ЦАХАЛ.

«В рамках оперативного ответа ВВС Израиля обнаружили и уничтожили пусковую установку ракет класса „земля-воздух“. <…> [Иранские] военные были уничтожены вместе с пусковой установкой», — говорится в тексте сообщения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 16.06.2025
Цена нефти Brent на ICE росла более чем на 4% на фоне конфликта на Ближнем Востоке
0
75
09:20 16.06.2025
Иранская ракета поразила электростанцию в Хайфе — СМИ
0
100
09:00 16.06.2025
Силы ПВО за ночь сбили 12 украинских БПЛА над Орловской и Воронежской областями
0
128
22:03 15.06.2025
Одна из иранских ракет попала в аэропорт им Бен Гуриона в Тель-Авиве
0
673
18:25 15.06.2025
Трамп об ирано-израильском конфликте: Возможно, мы вмешаемся, пока США не вмешивались
0
758
18:12 15.06.2025
Работа консульского отдела посольства РФ в Тегеране временно приостановлена
0
670
17:55 15.06.2025
ЦАХАЛ отчитался о поражении 250 целей на территории Ирана
0
675
15:30 15.06.2025
Иран не передавал никаких посланий Израилю через какую-либо страну – МИД Ирана
0
759
15:00 15.06.2025
Министр обороны Италии сообщил, в каком случае Рим прекратит военную поддержку Киева
0
897
14:50 15.06.2025
Ограничить передвижение российских дипломатов по территории ЕС собирается глава МИД Франции
0
825

Возврат к списку