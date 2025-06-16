ЦАХАЛ объявил об уничтожении ракетной установки и группы военных в Иране
09:05 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о том, что в ходе ответа на последний иранский удар по территории страны была уничтожена пусковая ракетная установка, находившаяся недалеко от Тегерана. Об этом говорится в пресс-релизе ЦАХАЛ.
«В рамках оперативного ответа ВВС Израиля обнаружили и уничтожили пусковую установку ракет класса „земля-воздух“. <…> [Иранские] военные были уничтожены вместе с пусковой установкой», — говорится в тексте сообщения.
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