ЦАХАЛ объявил об уничтожении ракетной установки и группы военных в Иране

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о том, что в ходе ответа на последний иранский удар по территории страны была уничтожена пусковая ракетная установка, находившаяся недалеко от Тегерана. Об этом говорится в пресс-релизе ЦАХАЛ.

«В рамках оперативного ответа ВВС Израиля обнаружили и уничтожили пусковую установку ракет класса „земля-воздух“. <…> [Иранские] военные были уничтожены вместе с пусковой установкой», — говорится в тексте сообщения.