Страны ЕС планируют отказаться от импорта российского урана к 2030 году — FT
10:05 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейская комиссия (ЕК) планирует полностью отказаться от поставок ядерного топлива из России к 2030 году. Об этом сообщило издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По его данным, для реорганизации цепочек поставок топлива для атомных станций необходимы инвестиции в размере 241 млрд евро. Уже сейчас страны сообщества закупают уран в Казахстане, Канаде и Нигере. Однако политическая нестабильность в африканской стране, которая находится на седьмом месте по добыче урана в мире, делает дороже конечный продукт, что невыгодно Евросоюзу.
Второй проблемой ЕС остается переработка отработанного атомного топлива. По словам неназванных источников, в сообществе необходимо создать систему по утилизации отходов, которая смогла бы конкурировать с российской компанией Росатом. Однако сейчас инвестиции в эту отрасль выглядят «запаздывающими».
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