Гости «Артека» погрузились в море современных технологий от Сбера
10:22 16.06.2025
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Фото пресс-службы Сбера
Гости фестиваля первыми увидели новый дизайн СберКарты, созданный специально к юбилею «Артека». В дизайнах карт использованы символы, знакомые каждому артековцу: вечерний костер и вид на море с территории Артека. Оформить карты можно было на фестивале или по ссылке. На крыше корпуса «Сосна» в лагере «Лесной» появилась зона, оформленная в стиле Сбера. Детей встречали СберКот и робособака от Сбера, а все желающие могли сделать памятные снимки в тематической фотобудке.
Но главное — школьники получили новые знания и навыки. Участники прокачивали цифровые и финансовые навыки, познакомились с нейросетью GigaChat и другими сервисами искусственного интеллекта (AI) Сбера. Например, узнали, как устроены цифровые помощники, умные устройства Sber и медицинские гаджеты — фонендоскоп, тонометр и камеру здоровья «Жираф» от СберЗдоровья, которые помогают заботиться о здоровье. Большая интерактивная напольная игра «В мире искусственного интеллекта» и квиз «Искусство интеллекта» от фонда «Вклад в будущее» помогли ребятам узнать интересные факты про AI-технологии и проверить свои знания на практике.
Для тех, кто интересуется программированием, «Школа 21» провела мастер-классы и соревнования по промптингу и управлению роботами. А эксперты «Алгоритмика» обучали ребят правильно формулировать запросы для AI — важный навык в эпоху нейросетей.
Финансовая грамотность — еще одна ключевая тема. СберОбразование и благотворительный фонд «Вклад в будущее» рассказали, как работают инвестиции, что такое фондовый рынок и какие стратегии помогают добиваться успеха. Ребята также приняли участие в «Уроке цифры «Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг», который провели специалисты фонда. Это один из самых востребованных уроков в рамках всероссийского проекта «Урок цифры».
Ребята приняли участие в активностях, направленных на развитие мягких навыков: решали задания в командах, прокачивали эмоциональный интеллект, узнали про стажировки и молодежные акселераторы Сбера, а также об истории Сбера и том, почему Сбер – работа мечты. А эксперты онлайн-школы «Фоксфорд» помогли ребятам определить направления роста и развития.
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