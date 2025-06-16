Гости «Артека» погрузились в море современных технологий от Сбера

10:22

Фото пресс-службы Сбера

С 12 по 16 июня Сбер стал частью большого праздника — международного фестиваля «Пусть всегда будет солнце», который посвящен 100-летию «Артека». В рамках мероприятия ребята смогли попробовать себя в разных сферах, приняли участие в полезных мастер-классах и познакомились с современными цифровыми технологиями.

Гости фестиваля первыми увидели новый дизайн СберКарты, созданный специально к юбилею «Артека». В дизайнах карт использованы символы, знакомые каждому артековцу: вечерний костер и вид на море с территории Артека. Оформить карты можно было на фестивале или по ссылке. На крыше корпуса «Сосна» в лагере «Лесной» появилась зона, оформленная в стиле Сбера. Детей встречали СберКот и робособака от Сбера, а все желающие могли сделать памятные снимки в тематической фотобудке.

Но главное — школьники получили новые знания и навыки. Участники прокачивали цифровые и финансовые навыки, познакомились с нейросетью GigaChat и другими сервисами искусственного интеллекта (AI) Сбера. Например, узнали, как устроены цифровые помощники, умные устройства Sber и медицинские гаджеты — фонендоскоп, тонометр и камеру здоровья «Жираф» от СберЗдоровья, которые помогают заботиться о здоровье. Большая интерактивная напольная игра «В мире искусственного интеллекта» и квиз «Искусство интеллекта» от фонда «Вклад в будущее» помогли ребятам узнать интересные факты про AI-технологии и проверить свои знания на практике.

Для тех, кто интересуется программированием, «Школа 21» провела мастер-классы и соревнования по промптингу и управлению роботами. А эксперты «Алгоритмика» обучали ребят правильно формулировать запросы для AI — важный навык в эпоху нейросетей.

Финансовая грамотность — еще одна ключевая тема. СберОбразование и благотворительный фонд «Вклад в будущее» рассказали, как работают инвестиции, что такое фондовый рынок и какие стратегии помогают добиваться успеха. Ребята также приняли участие в «Уроке цифры «Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг», который провели специалисты фонда. Это один из самых востребованных уроков в рамках всероссийского проекта «Урок цифры».

Ребята приняли участие в активностях, направленных на развитие мягких навыков: решали задания в командах, прокачивали эмоциональный интеллект, узнали про стажировки и молодежные акселераторы Сбера, а также об истории Сбера и том, почему Сбер – работа мечты. А эксперты онлайн-школы «Фоксфорд» помогли ребятам определить направления роста и развития.