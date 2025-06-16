Часть россиян вывели с территории Ирана через Азербайджан — Песков
14:32 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Часть россиян, находившихся в Иране, были выведены с территории этой страны через Азербайджан, что позволило им добраться до безопасных мест, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мне неизвестно о решениях [на высшем уровне] на данный момент о полной эвакуации [граждан РФ с территории Ирана и Израиля]. Вы знаете, что часть россиян была уже выведена с территории Ирана через Азербайджан, и это позволило им добраться до безопасных мест. Разумеется, все наши необходимые ведомства самым тщательным образом наблюдают за развитием ситуации», — сказал представитель Кремля на брифинге, отвечая на вопрос, принято ли решение на высшем уровне о полной эвакуации граждан РФ из Ирана и Израиля.
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