Если США не остановят Израиль, Иран прибегнет к более жестким действиям — Пезешкиан

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран будет вынужден прибегнуть к более жестким действиям в том случае, если США не остановят Израиль. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.

«Если США не сдержат сионистский режим (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС), Ирану ничего не останется, кроме как отвечать [на атаки] еще более жестко», — приводит слова Пезешкиана агентство IRNA.