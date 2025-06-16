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Если США не остановят Израиль, Иран прибегнет к более жестким действиям — Пезешкиан

17:32 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран будет вынужден прибегнуть к более жестким действиям в том случае, если США не остановят Израиль. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.

«Если США не сдержат сионистский режим (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС), Ирану ничего не останется, кроме как отвечать [на атаки] еще более жестко», — приводит слова Пезешкиана агентство IRNA.

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