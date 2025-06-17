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Наталья Сергунина: Фестиваль искусств «Вдохновение» пройдет на ВДНХ в июле

12:56 17.06.2025

В Москве на ВДНХ 23-27 июля состоится XVIII Международный фестиваль искусств «Вдохновение». В нем будут участвовать артисты из РФ, а также других стран, таких как Китай, Индия, Турция, Египет. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, горожане смогут увидеть на ВДНХ уличные спектакли и танцевальные выступления, концерты и перформансы. На выставке будут действовать 10 площадок, которые расположатся на Главной аллее, площади у фонтана «Дружба народов», у павильона «Рабочий и колхозница» и музея славянской письменности «Слово».

«Со сцен прозвучат произведения Петра Чайковского, Михаила Глинки, Арама Хачатуряна, Фридерика Шопена и других знаменитых композиторов», — сообщила Сергунина.

23 июля в Зеленом театре можно будет увидеть турецкий спектакль по мотивам романа Льва Толстого «Война и мир», а 25 июля там будет представлен проект «Ночь одноактных балетов» - в нем будут участвовать представители Египта и Кубы. На главной сцене фестиваля 25 июля прлдемонстриуют оперу, которая позволит гостям лучше узнать культуру Китая, традиции и народные легенды провинции Гуанси. Там же состоится и концерт классической музыки. А 27 июля на веранде Дома культуры ВДНХ покажут спектакль по пьесе Антона Чехова «Три сестры» Краснодарского академического театра драмы имени Максима Горького.

Фестиваль «Вдохновение» будет проходит в рамках масштабного проекта «Лето в Москве», объединившего главные летние события столицы РФ. Посетить все события фестиваля можно бесплатно, однако на некоторые необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте ВДНХ.

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