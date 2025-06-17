Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дропперов

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, которым вводится уголовная ответственность для дропперов — лиц, помогающих мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги.

Законопроект был внесен в палату парламента правительством РФ в мае и принят в первом чтении в том же месяце. Новыми положениями дополняется статья 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Так, за передачу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа или доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций будет назначаться штраф до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на тот же срок, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Аналогичное наказание предусмотрено законопроектом за осуществление из корыстной заинтересованности неправомерных операций с использованием электронного средства платежа по указанию другого лица.