Параллельный импорт по сравнению с 2022 г. упал втрое, до $2,5 млрд в месяц — Мантуров

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем параллельного импорта в январе — апреле 2025 года снизился втрое по сравнению с уровнем 2022 года, до $2,5 млрд в месяц, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Если сравнивать с 2022 годом, то, конечно, объемы были существенно выше. И, сравнивая с периодом январь — апрель текущего года, объем составил порядка 2,5 млрд долларов (в месяц — ТАСС). Если сравнивать с 2022 годом, объемы снизились в 3 раза», — сказал он в эфире РБК-ТВ.