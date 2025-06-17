Параллельный импорт по сравнению с 2022 г. упал втрое, до $2,5 млрд в месяц — Мантуров
15:12 17.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем параллельного импорта в январе — апреле 2025 года снизился втрое по сравнению с уровнем 2022 года, до $2,5 млрд в месяц, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«Если сравнивать с 2022 годом, то, конечно, объемы были существенно выше. И, сравнивая с периодом январь — апрель текущего года, объем составил порядка 2,5 млрд долларов (в месяц — ТАСС). Если сравнивать с 2022 годом, объемы снизились в 3 раза», — сказал он в эфире РБК-ТВ.
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