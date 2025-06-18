Иран не пойдет на безоговорочную капитуляцию, продолжит оборону — посол Ирана во Франции

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран не принимает требования о капитуляции, которые исходят от США и Израиля, и будет продолжать оборонительные действия в ответ на агрессию. Об этом заявил посол исламской республики во Франции Мохаммад Амин Нежад в эфире телеканала BFMTV.

«Это то самое желание, которое раз за разом выражал [премьер-министр Израиля] Биньямин Нетаньяху. Но этого ни за что не будет», — сказал посол, отвечая на просьбу ведущего утренней программы прокомментировать недавнее заявление президента США Дональда Трампа о «безоговорочной капитуляции». Вместе с тем дипломат не стал делиться мнением относительно возможного вступления Вашингтона в конфликт.