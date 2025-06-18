Гросси сказал, что МАГАТЭ никогда не заявляли, что Иран разрабатывает ядерное оружие
21:45 18.06.2025 Источник: Интерфакс
В МАГАТЭ не получали сведений, которые подтверждали бы версию о разработке Ираном ядерного оружия, заявил глава агентства Рафаэль Гросси телеканалу Sky News.
"Мы пришли к выводу, что не можем утверждать, что в настоящий момент Иран систематически пытается создать ядерное оружие", - заявил Гросси телеканалу.
Он пояснил, что МАГАТЭ встревожил тот факт, что Иран занимается обогащением урана до 60%, однако в агентстве никогда не заявляли, что в стране разрабатывают ядерное оружие.
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