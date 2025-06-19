Силы ПВО за ночь сбили 81 украинский БПЛА над регионами России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 81 украинский беспилотник над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 21:20 мск 18 июня до 06:40 мск 19 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 19 — над территорией Брянской области, 17 — над территорией Курской области, 13 — над территорией Смоленской области, семь — над территорией Волгоградской области, шесть — над территорией Орловской области, пять — над территорией Ростовской области, пять — над территорией Республики Крым, по три БПЛА — над территориями Белгородской, Астраханской областей, два — над территорией Рязанской области и один — над Московским регионом», — сообщили там.