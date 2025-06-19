GigaChat научился проводить глубокие исследования

13:08

В нейросетевой модели Сбера GigaChat появилась функция «Провести исследование» – для профессионального анализа информации. Теперь нейросеть может проводить глубокие многоступенчатые исследования: самостоятельно анализирует данные из разных источников и выдает развернутые и структурированные ответы на вопросы со ссылками на источники, причем для этого не нужно писать сложные текстовые запросы (промпты). О новых возможностях искусственного интеллекта (AI) стало известно в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

GigaChat совершил качественный скачок, перейдя на принципиально новый уровень взаимодействия с пользователем. Интеллектуальный агент-оркестратор, помогает анализировать поступающие запросы и формирует команды специализированных AI-агентов для их обработки. Мультиагентная система нейросети позволяет одновременно задействовать множество экспертных модулей, обеспечивая комплексный анализ запроса и предоставление максимально полной информации в ответах.

Режим глубокого исследования позволяет решать множество задач и экономит время на выполнение рутинной работы. Значительную часть исследовательской деятельности – сбор информации, анализ источников, написание текста – теперь можно делегировать GigaChat. Пользователь получает качественного персонального аналитика. Нейросеть анализирует данные, сопоставляет факты и делает развернутые выводы. Для этого не нужно писать сложносоставной промпт, а логику модели при подготовке ответа можно проследить.

Функция «Провести исследование» может помочь в подготовке качественного анализа тенденций конкретного рынка. Например, по запросу: «Сделай анализ тенденций на рынке недвижимости в России: кто лидеры, какие тренды и перспективы развития» – GigaChat сформирует структурированный отчет с выводами и рекомендациями.

Также искусственный интеллект может проанализировать продукты и стратегии конкурентов, которые работают в схожей бизнес-нише. По запросу: «Сравни ключевых игроков на рынке финтеха в России – кто и чем выделяется, у кого какие сильные и слабые стороны» – на выходе у пользователя будет сравнительный отчет со SWOT-анализом конкурентов.

GigaChat также сможет провести целое научное исследование. Если задать промпт: «Что нового в исследованиях по теме «Влияние внедрения цифровых валют центральных банков (CBDC) на банковскую систему». Какие направления сейчас актуальны, кто этим занимается?» – нейросеть изучит актуальные публикации в выбранной области и даст обзор с ключевыми тезисами и ссылками на источники.

Функция «Глубокого исследования» доступна по кнопке «Провести исследование» в веб-версии giga.chat. Протестировать новые возможности GigaChat также можно в одноименном мобильном приложении для Android-устройств в магазинах приложений RuStore и AppGallery.