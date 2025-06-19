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Селезнева покорила сердца зрителей искренностью и обаянием с дебютных работ — Путин

15:32 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РФ Наталью Селезневу с юбилеем, отметив ее актерский талант, любовь и внимание зрителей к творчеству актрисы с самого начала карьеры.

«Примите поздравления с юбилейным днем рождения. С первых, дебютных работ в кинематографе вы проявили яркий, самобытный актерский талант, покорили сердца зрителей искренностью и удивительным обаянием. Отрадно, что и сегодня вы по-прежнему выходите на сцену родного Театра сатиры, которому преданно служите долгие годы», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава российского государства пожелал артистке доброго здоровья, вдохновения и всего наилучшего.

Наталье Селезневой исполнилось 80 лет.

В 1965 г. Селезнева исполнила роль студентки Лиды в комедии Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (новелла «Наваждение»). Эта киноработа принесла ей широкую известность. В дальнейшем Селезнева сыграла еще в двух картинах Гайдая — «Иван Васильевич меняет профессию» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич» (1973) и «Не может быть!» по произведениям Михаила Зощенко (1975). В общей сложности Селезнева снялась в более чем 50 кинокартинах, сериалах и фильмах-спектаклях.

С 1966 г. Селезнева является актрисой Московского академического театра сатиры. В 1996 г. была удостоена звания Народной артистки РФ. Селезневу также наградили орденом Дружбы (2006) и Почета (2015).

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