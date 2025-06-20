Потенциал экономического роста России составляет более 3% — Новак
11:00 20.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потенциал экономического роста в России составляет более 3%, считает вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом он сказал в ходе Делового завтрака «Сбера» в рамках ПМЭФ
«Фактически мы закончили прошлый год с 4,3% по росту экономики. В этом году запланировано 2,5%, сейчас (рост — прим. ТАСС) на уровне 1,5%, апрель — 1,9%. Есть факторы, которые влияют, они волатильные. По результатам года нужно оценивать, какая будет экономика, потому что многое может измениться. К сожалению, сейчас волатильность проявляется. Дискуссия идет о том, какой у нас потенциал. Наше экономическое ведомство считает, что 3%, ЦБ считает, что несколько ниже. Я думаю, что потенциал у нас более, чем 3%», — сказал Новак
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