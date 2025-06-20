Иран никогда не будет пытаться создать ядерное оружие — МИД

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран никогда не преследовал цель разработать атомную бомбу и не будет стремиться к этому и в дальнейшем. Об этом заявил замглавы МИД исламской республики Саид Хатибзаде.

«Иран никогда не стремился к обладанию ядерным оружием и никогда не будет стремиться к этому в будущем», — приводит его слова агентство ISNA.