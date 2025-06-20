2,8 тыс. иранцев ранены в результате атак Израиля с 13 июня — Минздрав республики
16:12 20.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 2,8 тысячи иранцев получили ранения в результате ударов Израиля с 13 июня, 2 тысячи уже выписаны из больниц. Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения Ирана.
«У нас в стране нет проблем в сфере здравоохранения. На сегодняшний день госпитализированы 2,8 тысячи пострадавших, из которых 2 тысячи прошли лечение и выписаны», — приводит текст документа агентство Fars.
Кроме того, в результате атак 20 июня «6 машин скорой помощи повреждены и выведены из строя, 14 медицинских работников получили ранения, а 2 человека погибли».
Ранее власти Ирана заявили, что здание больницы в Тегеране подверглось ракетному обстрелу со стороны израильской армии.
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