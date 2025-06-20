0
0
3
НОВОСТИ

2,8 тыс. иранцев ранены в результате атак Израиля с 13 июня — Минздрав республики

16:12 20.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 2,8 тысячи иранцев получили ранения в результате ударов Израиля с 13 июня, 2 тысячи уже выписаны из больниц. Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения Ирана.

«У нас в стране нет проблем в сфере здравоохранения. На сегодняшний день госпитализированы 2,8 тысячи пострадавших, из которых 2 тысячи прошли лечение и выписаны», — приводит текст документа агентство Fars.

Кроме того, в результате атак 20 июня «6 машин скорой помощи повреждены и выведены из строя, 14 медицинских работников получили ранения, а 2 человека погибли».

Ранее власти Ирана заявили, что здание больницы в Тегеране подверглось ракетному обстрелу со стороны израильской армии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:04 20.06.2025
"Роснефть" будет готовить кадры вместе с индийским Институтом развития менеджмента и СПбГУ
0
50
16:00 20.06.2025
Украина и Россия провели обмен пленными по договоренностям в Стамбуле
0
28
15:50 20.06.2025
Росприроднадзор поможет «Роснефти» выполнять инвестиционные проекты
0
91
15:45 20.06.2025
«Роснефть» и Росимущество будут сообща совершенствовать стандарты корпоративного управления
0
90
15:32 20.06.2025
Польша претендует на 30 млрд евро из оборонных кредитов ЕС — Минобороны
0
126
15:22 20.06.2025
"Роснефть" и Минфин РФ будут сотрудничать в финансовой сфере
0
126
15:12 20.06.2025
Иран никогда не будет пытаться создать ядерное оружие — МИД
0
152
15:00 20.06.2025
Генпрокурор РФ призвал оставить бизнес в покое
0
164
14:50 20.06.2025
Сбер и мэрия Москвы проведут первый стартап-саммит в октябре
0
174
14:46 20.06.2025
Администрация Ялты и курорт Сбера «Мрия» подписали соглашение о сотрудничестве
0
211

Возврат к списку