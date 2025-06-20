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НОВОСТИ

«Роснефть» и Минтранс планируют вместе развивать транспортную инфраструктуру РФ

19:34 20.06.2025

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и министр транспорта РФ Роман Старовойт подписали Соглашение о взаимодействии в области развития объектов транспортной инфраструктуры. В его рамках «Роснефть» и Министерство транспорта будут сотрудничать в деле строительства и модернизации объектов транспортной инфраструктуры, а также развитии международных транспортных коридоров.
Соглашение было подписано в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума.
Стороны намерены добиться повышения качества дорожного сервиса на федеральных трассах, улучшить качество услуг для участников дорожного движения и внедрить передовые материалы и технологии в дорожной деятельности.

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