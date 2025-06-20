«Роснефть» и Минтранс планируют вместе развивать транспортную инфраструктуру РФ
19:34 20.06.2025
Соглашение было подписано в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума.
Стороны намерены добиться повышения качества дорожного сервиса на федеральных трассах, улучшить качество услуг для участников дорожного движения и внедрить передовые материалы и технологии в дорожной деятельности.
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