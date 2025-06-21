Белоруссия освободила 14 заключенных по просьбе Трампа — заместитель Келлога
18:00 21.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Белоруссии отпустили на свободу 14 заключенных по просьбе президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил в соцсети X заместитель спецпосланника американского лидера по Украине Кита Келлога Джон Коул.
По его словам, благодаря усилиям главы вашингтонской администрации, «сегодня из Белоруссии были освобождены 14 заключенных». Коул поблагодарил правительство Литвы за сотрудничество и помощь.
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