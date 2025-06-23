Потерь среди американцев после удара Ирана по базе Аль-Удейд нет — военные круги США

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потерь среди американцев на авиабазе Аль-Удейд в Катаре в результате иранского удара нет. Это подтвердил ТАСС представитель военных кругов США.

«Могу подтвердить, что по базе Аль-Удейд был нанесен удар с применением баллистических ракет меньшей и средней дальности из Ирана. В настоящее время нет данных о потерях среди американцев», — заявил этот чиновник.