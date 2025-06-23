0
0
0
НОВОСТИ

Потерь среди американцев после удара Ирана по базе Аль-Удейд нет — военные круги США

22:00 23.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потерь среди американцев на авиабазе Аль-Удейд в Катаре в результате иранского удара нет. Это подтвердил ТАСС представитель военных кругов США.

«Могу подтвердить, что по базе Аль-Удейд был нанесен удар с применением баллистических ракет меньшей и средней дальности из Ирана. В настоящее время нет данных о потерях среди американцев», — заявил этот чиновник.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:20 23.06.2025
Президент Болгарии заявил о «крахе» системы международного права
0
170
20:44 23.06.2025
Как минимум 3 иранские ракеты поразили базу США Аль-Удейд в Катаре
0
192
20:00 23.06.2025
Иран запустил шесть ракет в направлении военных баз США в Катаре — Axios
0
233
19:29 23.06.2025
Властям Армении удалось полностью исключить присутствие диаспоры в жизни Республики Армения - Карапетян
0
264
19:20 23.06.2025
США создали плохой прецедент, нанеся удар по ядерным объектам Ирана — глава МИД КНР
0
262
19:15 23.06.2025
Более 2000 инженеров, разработчиков и представителей бизнеса примут участие в конференции GigaConf
0
245
18:40 23.06.2025
Тегеран почти наверняка ответит военным способом на удары Вашингтона — компания Ambrey
0
287
18:00 23.06.2025
РФ обсуждала с Сербией тему поставок ВСУ и надеется на их пресечение — Песков
0
349
17:32 23.06.2025
НАТО не считает удар США по Ирану противоречащим международному праву — Рютте
0
402
17:12 23.06.2025
Нарышкин вновь отметил, что Сербия поставляет военную продукцию на Украину
0
395

Возврат к списку