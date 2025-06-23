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НОВОСТИ

Авиакомпаниям РФ предписано не летать над 5 ближневосточными странами до 26 июня

22:40 23.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росавиация предписала российским авиакомпаниям не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара до 26 июня в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

«В связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке Росавиация обновила указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов. Документ предписывает: не выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана; не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара. NOTAM доведен до эксплуатантов, действует до особого распоряжения — предварительно до 02:59 мск 26 июня 2025 года», — говорится в сообщении.

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