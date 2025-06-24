Информации о том, что в Иране нет утечки радиации, можно доверять — Нарышкин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин считает, что можно доверять данным об отсутствии утечки радиации в Иране.

«Мне представляется, что этой информации можно доверять», — сказал Нарышкин ТАСС, отвечая на вопрос, есть ли у СВР сведения на этот счет.