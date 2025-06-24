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НОВОСТИ

Трамп заявил, что недоволен Ираном и Израилем в свете нарушений перемирия — Reuters

15:32 24.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен и Ираном, и Израилем в свете нарушений перемирия. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, Трамп заявил, что и Тель-Авив, и Тегеран нарушили режим прекращения огня, о котором было объявлено несколькими часами ранее. Американский лидер сказал, что недоволен обеими сторонами, но в первую очередь Израилем. Он также заявил, что ядерный потенциал Ирана исчез, пишет агентство.

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