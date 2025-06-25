Shell не ведет никаких переговоров о покупке BP - Financial Times
20:25 25.06.2025 Источник: Интерфакс
Британо-нидерландский нефтегазовый гигант Shell опроверг появившуюся в СМИ информацию о переговорах по вопросу покупки британской BP , пишет Financial Times.
"Никаких переговоров нет", - заявили в Shell, добавив, что компания неоднократно отмечала, что сосредоточена на собственной деятельности, а не росте через крупное приобретение.
Глава Shell Ваэль Саван в мае говорил FT, что предпочтет потратить деньги на обратный выкуп акций Shell нежели на сделку с BP.
Ранее в среду о переговорах между двумя компаниями со ссылкой на источники сообщила The Wall Street Journal.
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