Москва принимает второй этап Российско-Ливийскогоэкономического форума

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В Москве проводится II этап Российско-Ливийского экономического форума, который будет длиться до 30 июня.

По словам председателя Ассоциации управленцев и предпринимателей Азата Гулова, форум решено было проводить после того, как в феврале 2025 года представители РФ посетили в городе Бенгази первый экономический форум Россия – Ливия. Решено было организовать торговлю между Россией и Ливией, в том числе с помощью организации бизнес-миссий и проведения бизнес-форумов. Это намерение было зафиксировано в меморандуме, который подписали представители Ассоциации управленцев и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты Ливии.

На форум в РФ прибыли представители российских компаний и представители делегации Ливии. Руководитель ливийской делегации, глава отдела Восточной Европы министерства иностранных дел Ливии Ахмед Юнус Ахмед Альмикасби назвал второй Ливийско-российский экономический форум важным событием: «В состав нашей делегации входят представители государственных структур, исполнительных органов, а также компании частного и государственного сектора, работающие в таких секторах как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, инфраструктура, транспорт и услуги. Кроме того, форум посетили ливийские предприниматели и инвесторы, заинтересованные в налаживании прямого и серьезного партнерства с российскими коллегами. Сегодня Ливия открыта для качественных инвестиций».

Участников форума ждет деловая программа, охватывающая различные направления экономики, такие как энергетика, медицина, строительство, пищевое производство, образование, туризм, телекоммуникации и IT, а также инвестиции.

Напомним, первый этап форума состоялся в Санкт-Петербурге и проходил 25-26 июня.