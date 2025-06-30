В РФ показатель младенческой смертности снизился до 3,7 промилле — Мурашко
14:32 30.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Показатель младенческой смертности в России, по оперативным данным, опустился до 3,7 промилле (число смертей на 1 тыс. новорожденных). Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«В стране показатель [младенческой смертности] — 3,7 промилле, это очень низкий показатель», — сказал он на встрече со студентами Воронежского государственного медицинского университета имени Н. Н. Бурденко.
Ранее, по словам министра, этот показатель составлял 4 промилле.
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