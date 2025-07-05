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НОВОСТИ

В РФ обновили правила выдачи и аннулирования виз для некоторых иностранцев

09:30 05.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация об аннулированных визах иностранцев будет передаваться в систему миграционного учета, чтобы не допустить их незаконного возвращения в РФ. Соответствующие изменения в положение об оформлении виз внесены постановлением правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС, и вступят в силу с 21 июля текущего года.

До этого в случае принятия решения о сокращении срока пребывания иностранного гражданина в РФ на его визу полагалось ставить штамп «аннулировано» и выдавать новую визу со сроком, достаточным для выезда из России. То же самое касается выдворения или депортации иностранцев, только уже без выдачи временной визы для выезда. Однако, как отмечается в сопроводительных материалах к постановлению, данная процедура возможна, только если иностранец предоставляет свой паспорт и миграционную карту.

При невозможности же проставления на визе иностранца отметки «аннулировано» у него сохранялась «возможность для пересечения государственной границы РФ, в том числе неоднократно, и незаконного нахождения на территории Российской Федерации», отмечается в пояснительной записке.

Теперь сведения об аннулировании визы, помимо проставления соответствующей отметки на бумаге, будут вноситься в государственную систему миграционного и регистрационного учета и передаваться в ФСБ, и в случае отсутствия отметки «аннулировано» на визе, сведения об аннулировании которой будут иметься в базе данных, такой штамп будет проставляться пограничными органами ФСБ на границе.

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