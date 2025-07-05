В РФ обновили правила выдачи и аннулирования виз для некоторых иностранцев
09:30 05.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Информация об аннулированных визах иностранцев будет передаваться в систему миграционного учета, чтобы не допустить их незаконного возвращения в РФ. Соответствующие изменения в положение об оформлении виз внесены постановлением правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС, и вступят в силу с 21 июля текущего года.
До этого в случае принятия решения о сокращении срока пребывания иностранного гражданина в РФ на его визу полагалось ставить штамп «аннулировано» и выдавать новую визу со сроком, достаточным для выезда из России. То же самое касается выдворения или депортации иностранцев, только уже без выдачи временной визы для выезда. Однако, как отмечается в сопроводительных материалах к постановлению, данная процедура возможна, только если иностранец предоставляет свой паспорт и миграционную карту.
При невозможности же проставления на визе иностранца отметки «аннулировано» у него сохранялась «возможность для пересечения государственной границы РФ, в том числе неоднократно, и незаконного нахождения на территории Российской Федерации», отмечается в пояснительной записке.
Теперь сведения об аннулировании визы, помимо проставления соответствующей отметки на бумаге, будут вноситься в государственную систему миграционного и регистрационного учета и передаваться в ФСБ, и в случае отсутствия отметки «аннулировано» на визе, сведения об аннулировании которой будут иметься в базе данных, такой штамп будет проставляться пограничными органами ФСБ на границе.
НОВОСТИ
- 10:00 05.07.2025
- Трамп признал, что РФ удается справляться с санкциями
- 09:00 05.07.2025
- Бойцы ВС РФ перекрывают всю логистику ВСУ в Купянске и берут город в охват — Марочко
- 08:50 05.07.2025
- В результате атаки БПЛА повреждены жилые дома в Саратове и Энгельсе — Бусаргин
- 08:40 05.07.2025
- Трамп назвал ситуацию вокруг Украины очень сложной
- 08:30 05.07.2025
- За ночь над регионами РФ сбиты 94 украинских БПЛА
- 21:20 04.07.2025
- США угрожают ЕС пошлинами в 17% на сельскохозяйственную продукцию
- 20:40 04.07.2025
- Республиканцев возуматило решение Пентагона приостановить поставки Киеву - СМИ
- 20:25 04.07.2025
- Партию Илона Маска готовы поддержать 40% американцев - опрос
- 19:45 04.07.2025
- В Чехии десятки тысяч потребителей остаются без электричества после блэкаута
- 18:44 04.07.2025
- Александр Беглов: Сбер – ключевой партнер Петербурга в области цифровизации и искусственного интеллекта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать