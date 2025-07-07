ВС РФ освободили Бессаловку в Сумской области

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска за минувшие сутки освободили населенный пункт Бессаловка Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Север“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Бессаловка Сумской области», — говорится в сообщении.