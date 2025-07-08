Росфинмониторинг в 2024 г. наложил арест на активы объемом более 23 млрд руб.

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росфинмониторинг по итогам 2024 года наложил арест на денежные средства и имущество на общую сумму более 23 млрд рублей в рамках своих расследований в кредитно-финансовой сфере. Еще на 14,5 млрд рублей было назначено к возмещению, следует из годового отчета службы.

Кроме того, правоохранительными органами с использованием материалов Росфинмониторинга в минувшем году было возбуждено около 1 тысячи уголовных дел. Общая сумма фактически возмещенных средств превысила 200 млрд рублей, доначислено налоговых платежей и обращено в доход государства около 190 млрд рублей.