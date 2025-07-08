0
0
153
НОВОСТИ

Росфинмониторинг в 2024 г. наложил арест на активы объемом более 23 млрд руб.

13:32 08.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росфинмониторинг по итогам 2024 года наложил арест на денежные средства и имущество на общую сумму более 23 млрд рублей в рамках своих расследований в кредитно-финансовой сфере. Еще на 14,5 млрд рублей было назначено к возмещению, следует из годового отчета службы.

Кроме того, правоохранительными органами с использованием материалов Росфинмониторинга в минувшем году было возбуждено около 1 тысячи уголовных дел. Общая сумма фактически возмещенных средств превысила 200 млрд рублей, доначислено налоговых платежей и обращено в доход государства около 190 млрд рублей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 08.07.2025
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 305 военнослужащих — МО РФ
0
56
14:12 08.07.2025
Запад поставками оружия Киеву поддерживает продолжение боевых действий — Песков
0
105
14:00 08.07.2025
Госдума утвердила Андрея Никитина на должность министра транспорта РФ
0
122
13:20 08.07.2025
Силы ПВО РФ сбили за сутки 202 беспилотника ВСУ
0
187
13:05 08.07.2025
Список недружественных стран не догма, он может пересматриваться — Песков
0
212
13:00 08.07.2025
В Кремле не стали комментировать самоубийство Старовойта
0
219
12:32 08.07.2025
В Японии в первой половине 2025 года обанкротилось рекордное за 11 лет число компаний
0
217
12:20 08.07.2025
Число украинцев, пессимистично оценивающих будущее страны, выросло в девять раз
0
241
12:05 08.07.2025
Рублевые сбережения россиян в банках превысили 57,3 трлн руб. — исследование
0
244
12:00 08.07.2025
Университеты США рискуют потерять $1 млрд из-за оттока иностранных студентов — FT
0
245

Возврат к списку