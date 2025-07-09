Самые продолжительные в истории Тайваня маневры начались на острове
10:00 09.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самые продолжительные в истории Тайваня 10-дневные военные маневры «Ханьгуан» начались на острове и продолжатся до 18 июля. Как отмечает информационный портал Focus Taiwan, традиционно эти ежегодные военные игры длились не более пяти дней.
Первые три дня будут посвящены отработке действий быстрого реагирования в случае потенциального вторжения. Корабли ВМС острова будут направлены в определенные точки у побережья. Мобильные радиолокационные станции и мобильные противокорабельные ракетные комплексы будут развернуты в стратегических пунктах, в портах, гаванях и других ключевых объектах инфраструктуры. В то же время военные инженеры начнут отработку строительства заграждений.
Затем, в период с 13 по 18 июля, в ходе маневров пройдет отработка полномасштабных боевых действий, в том числе проведение противодесантных операций на побережье. В рамках учений будут также проводиться боевые стрельбы с использованием различных видов вооружений.
Ежегодные маневры «Ханьгуан» являются основными военными играми на Тайване с 1984 года. В этом году в них также примут участие 22 тыс. резервистов, призванных на время проведения маневров.
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