В этом году Германия вернула в Польшу около 4,6 тыс. нелегальных мигрантов — СМИ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия с начала этого года депортировала в Польшу 4,6 тыс. мигрантов, ранее незаконно проникших на ее территорию с восточного направления. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники в польской службе пограничной охраны.

По ее данным, 40% этих мигрантов являются гражданами Украины, остальные — граждане Афганистана, Сомали, Сирии, Грузии, Колумбии и других государств.

Rzeczpospolita считает, что решение правительства премьер-министра Дональда Туска о введении с 7 июля временного контроля на границе с Германией и Литвой было вызвано изменением германской миграционной политики, в соответствии с которым германские власти перестали принимать прошения об убежище от иностранцев, прибывших из Польши.

Издание пишет, что после строительства стены на границе с Белоруссией, поток нелегальных мигрантов с того направления резко снизился. При 15 тыс. попыток форсировать это заграждение за первые 6 месяцев 2025 г. реально перелезть через стану сумели только около 750 мигрантов, то есть примерно 5%.

В то же время резко возрос поток нелегальных мигрантов, проникающих в Польшу через Литву. Газета указывает, что в этом году литовские пограничники зафиксировали трехкратный рост проникновения мигрантов в республику, а пограничники Латвии — двукратный рост.