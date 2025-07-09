В этом году Германия вернула в Польшу около 4,6 тыс. нелегальных мигрантов — СМИ
14:00 09.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия с начала этого года депортировала в Польшу 4,6 тыс. мигрантов, ранее незаконно проникших на ее территорию с восточного направления. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники в польской службе пограничной охраны.
По ее данным, 40% этих мигрантов являются гражданами Украины, остальные — граждане Афганистана, Сомали, Сирии, Грузии, Колумбии и других государств.
Rzeczpospolita считает, что решение правительства премьер-министра Дональда Туска о введении с 7 июля временного контроля на границе с Германией и Литвой было вызвано изменением германской миграционной политики, в соответствии с которым германские власти перестали принимать прошения об убежище от иностранцев, прибывших из Польши.
Издание пишет, что после строительства стены на границе с Белоруссией, поток нелегальных мигрантов с того направления резко снизился. При 15 тыс. попыток форсировать это заграждение за первые 6 месяцев 2025 г. реально перелезть через стану сумели только около 750 мигрантов, то есть примерно 5%.
В то же время резко возрос поток нелегальных мигрантов, проникающих в Польшу через Литву. Газета указывает, что в этом году литовские пограничники зафиксировали трехкратный рост проникновения мигрантов в республику, а пограничники Латвии — двукратный рост.
НОВОСТИ
- 15:12 09.07.2025
- Россия считает ничтожными решения ЕСПЧ — Песков
- 15:00 09.07.2025
- Орбан призвал фон дер Ляйен уйти в отставку с поста главы Еврокомиссии
- 14:32 09.07.2025
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 280 военнослужащих — МО РФ
- 14:12 09.07.2025
- В Кремле не могут сказать, фейк ли угрозы Трампа «бомбить Москву» — Песков
- 13:40 09.07.2025
- Объем хищений у россиян по схеме NFC Gate снизился за месяц в 7 раз
- 13:34 09.07.2025
- Наталья Сергунина: Более 570 тысяч человек объединила «Московская музейная неделя» за полгода
- 13:32 09.07.2025
- Пятеро россиян задержаны за поджоги на объектах транспорта и сотовой связи
- 13:20 09.07.2025
- Войска РФ продвигаются вперед и создают буферную зону для безопасности России — Песков
- 13:05 09.07.2025
- ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским военным аэродромам — МО РФ
- 13:00 09.07.2025
- ВС РФ освободили населенный пункт Толстой в ДНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать