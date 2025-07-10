Фон дер Ляйен ждет «еще несколько» голосований по вотуму недоверия — депутат ЕП
11:20 10.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен ждет «еще несколько» голосований по вынесению вотума недоверия в случае провала голосования 10 июля. Об этом в комментарии европейскому изданию Politico заявил румынский евродепутат Георге Пиперя.
По словам депутата, его инициатива «открыла ящик Пандоры» и показала, что процесс отстранения главы ЕК «возможен». Он добавил, что голосование по вотуму недоверия " полезно для демократии» в ЕС.
Глава Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер, крупнейшей фракции в Европарламенте, в которую входит и сама фон дер Ляйен, раскритиковал проведение голосования, обвинив «крайне правых и друзей [президента РФ Владимира] Путина» в «дестабилизации ЕС».
Голосование по вотуму недоверия главе ЕК, которое инициировал Пиперя, пройдет в конце сессии Европарламента 10 июля. Поводом для голосования в первую очередь послужили выдвинутые против нее обвинения в закупке Евросоюзом не прошедших клинические испытания вакцин от COVID-19 в период пандемии.
По оценке европейского издания Politico, хотя голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен «носит символический характер», это «подчеркивает растущий в Брюсселе гнев в ее адрес после серии противоречивых действий и скандалов». Издание подчеркивает, что, если вотум недоверия все же будет вынесен, «это приведет к отставке всей ЕК и запустит сложный процесс назначения новых 27 европейских комиссаров».
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