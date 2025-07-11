Вторая попытка отправить фон дер Ляйен в отставку может произойти в 2026 году — депутат
11:00 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вторая попытка вынести вотум недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен может быть предпринята в 2026 году, заявил в интервью ТАСС депутат Европарламента (ЕП) от Люксембурга Фернан Картайзер, входивший в число инициаторов первого вотума недоверия, который не поддержало достаточное количество членов ЕП.
«Нельзя исключить, что за сегодняшним голосованием о вотуме недоверия может последовать другое, возможно уже в будущем году. Совершенно необходимо, чтобы Евросоюз сменил политику», — заявил он.
«Напряжение между объективными потребностями европейской экономики и идеологизированной политикой Европейской комиссии только нарастает и ведет к точке взрыва. Фактически политика Еврокомиссии лишь усугубляет проблемы конкурентоспособности Европы и ведет к обеднению всего континента», — подчеркнул евродепутат.
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