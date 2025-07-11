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НОВОСТИ

Буданов считает, что прекращение огня на Украине возможно до конца года

16:32 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прекращение огня на Украине возможно до конца 2025 года, считает начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Реалистично ли сделать это? Да. Сложно ли это? Нет, — сказал он в интервью агентству Bloomberg, отвечая на соответствующий вопрос. — И мы к этому придем».

Буданов не уточнил, каким образом и на каких условиях Украина рассчитывает достичь прекращения огня, однако высказался за привлечение к переговорному процессу США.

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