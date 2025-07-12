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Граф Шереметьев решил вернуться в Россию, в связи с чем направил письмо президенту Путину

15:45 12.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российское посольство в Париже передало в Москву письмо графа Петра Шереметева президенту РФ Владимиру Путину, в котором он заявил о намерении переселиться в Россию. Об этом говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в ее телеграм-канале.

«Посольство России во Франции поддерживает тесные связи с Петром Петровичем Шереметевым, потомком знатного российского рода, представители которого живут во Франции после Октябрьской революции, — отмечается в тексте. — Действительно, им выражено твердое намерение вернуться на родину своих предков — в Россию. На днях посольство получило письмо от Шереметева с таким обращением на имя президента России, которое направлено нами в Москву по соответствующим каналам».

В диппредставительстве отметили, что 93-летний Шереметев, который на протяжении долгих лет возглавлял Парижскую русскую консерваторию имени Сергея Рахманинова, «внес значительный личный вклад в развитие и укрепление российско-французского культурного сотрудничества».

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