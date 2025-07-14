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НОВОСТИ

ВС РФ ударили БПЛА «Герань-2» по радиолокационной станции в Черниговской области

15:12 14.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска нанесли удар беспилотниками «Герань-2» по радиолокационной станции в Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Минобороны опубликовало кадры поражения радиолокационной станции ВСУ с применением беспилотных летательных аппаратов „Герань-2“ в районе населенного пункта Борзна Черниговской области», — сообщили в Минобороны.

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