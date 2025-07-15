США не присоединились к планам ЕС снизить потолок цен на нефть РФ — Каллас
12:05 15.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США не присоединились к планам ЕС снизить потолок цен на нефть из России в рамках 18-го пакета санкций, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД ЕС.
«США пока не присоединились, но даже если США не присоединятся, мы его примем со странами группы семи», — заявила она.
Страны ЕС пытаются договориться о понижении потолка цен до 45 долларов за баррель или о введении гибкого потолка цен, который был бы на 15% ниже рыночной цены на нефть.
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